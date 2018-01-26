فيديو: برشلونة يجتاز عقبة إسبانيول ويبلغ نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

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نجح فريق برشلونة في تخطي عقبة جاره الكتالوني فريق إسبانيول عقب فوزه عليه بهدفين مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما في مساء يوم أمس الخميس الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر يناير الحالي، والتي جاءت في إطار إياب الدور ربع النهائي من مسابقة كأس ملك إسبانيا 2018 م.

وكان فريق برشلونة قد تعرض إلى الخسارة في مباراة الذهاب بهدف وحيد مقابل لا شئ، وهو الأمر الذي جعل مهمته صعبة نوعاً ما في مباراة العودة بالرغم من أنها على أرضية ملعب الكامب نو، ولكن فريق برشلونة نجح في حسم هذه المهمة المعقدة في شوط المباراة الأول.

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حيث سجل له أولى الأهداف المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز ومن ثم سجل له الهدف الثاني النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وبذلك أكمل فريق برشلونة عقد المتأهلين إلى الدور نصف النهائي من عمر المسابقة مع العلم بأن فريق برشلونة يسعى إلى الحفاظ على لقبه بطلاً لكأس ملك إسبانيا في الموسم الرابع على التوالي.

ملخص مباراة برشلونة وإسبانيول

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