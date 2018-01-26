فيديو: أحمد العش يكشف عن تفاصيل المفاوضات بينه وبين الأهلي

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كشف النجم أحمد العش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الخميس الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر يناير الحالي عن التفاصيل الكاملة، وذلك بخصوص المفاوضات بينه وبين النادي الأهلي في الآونة الأخيرة.

فمن خلال مداخلة هاتفية له في برنامج مساء الأنوار المذاع عبر شاشة قناة أون سبورت رفقة الإعلامي مدحت شلبي، أكد النجم أحمد العش أن الكابتن سيد عبد الحفيظ قد تحدث معه هاتفياً في بداية الأمر، وفي خلال هذه المكالمة تم التأكيد له أن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قد حسم الصفقة مع ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة.

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كما تم مطالبته أيضاً بالتنازل عن مستحقاته لصالح نادي وادي دجلة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه الأمر الذي قام به بالفعل من خلال التنازل عن مبلغ 800 ألف جنيه مصري لنادي وادي دجلة تمهيداً لانتقاله إلى صفوف النادي الأهلي.

وفي ختام تصريحاته أيضاً شدد النجم أحمد العش على أنه ليس لديه أي علم على الإطلاق عن السبب الرئيسي وراء توقف المفاوضات، مؤكداً في الوقت ذاته أنه لديه العديد من العروض من أجل دراستها مع احتمالية بقائه في صفوف نادي وادي دجلة.

أحمد العش يكشف عن تفاصيل المفاوضات بينه وبين النادي الأهلي

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