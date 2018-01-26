إبراهيم حسن يؤكد رغبة المصري البورسعيدي في ضم ثلاثة نجوم من الأهلي

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أكد الكابتن إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي المصري البورسعيدي في مساء يوم أمس الخميس الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر يناير الحالي، أن مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي قد أرسل عرضاً رسمياً إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب من أجل التعاقد مع ثلاثة نجوم من القلعة الحمراء.

فمن خلال تصريحات تليفزيونية في مساء يوم أمس الخميس، أكد الكابتن إبراهيم حسن أن النادي المصري البورسعيدي قد أرسل عرضاً رسمياً إلى النادي الأهلي، وذلك من أجل التعاقد مع كلاً من الثلاثي عمرو بركات وحسين السيد وباسم علي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الكابتن إبراهيم حسن إلى أن مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي ينتظر الرد من جانب إدارة النادي الأهلي على العرض خلال الساعات القليلة القادمة، وذلك سواء من خلال الموافقة أو حتى الرفض مؤكداً بأن ذلك يأتي في إطار رغبة الجهاز الفني لفريق المصري البورسعيدي في تدعيم صفوف الفريق.

وفي ختام تصريحاته شدد الكابتن إبراهيم حسن على أن كل أندية الدوري المصري الممتاز لا تتعاون تماماً مع مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، وذلك باستثناء نادي سموحة ومجلس إدارته برئاسة فرج عامر.

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