فرج عامر: علاقة الأهلي مع سموحة قوية والصفقات قصة أخرى

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قام المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة بالتعليق في مساء يوم أمس الخميس الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر يناير الحالي على الأنباء التي صدرت في الساعات الماضية من جانب بعض وسائل الإعلام والصحف المصرية، وذلك حول وجود أزمة بين النادي الأهلي وبين نادي سموحة.

فمن خلال تصريحات صحفية أكد المهندس فرج عامر أن العلاقة التي تجمع بين مجلس إدارة النادي الأهلي وبين مجلس إدارة سموحة قوية للغاية، نافياً في الوقت ذاته وجود أي خلافات بين الطرفين مثلما أشارت بعض المصادر الصحفية.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد المهندس فرج عامر على أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد وافق على إعارة كلاً من الثنائي عمرو بركات وحسين السيد إلى نادي سموحة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن السبب الرئيسي وراء فشل المفاوضات هي المطالب المالية المرتفعة لكلاً من اللاعبين بخصوص الرواتب الشهرية مع نادي سموحة.

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