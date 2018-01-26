صلاح عاشور يكشف عن السبب الرئيسي وراء رحيله عن الزمالك

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كشف النجم صلاح عاشور لاعب نادي الزمالك والمعار في الميركاتو الشتوي الحالي لنادي مصر المقاصة في مساء يوم أمس الخميس الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر يناير الحالي، عن السبب الرئيسي وراء رحيله عن صفوف القلعة البيضاء واختياره لنادي مصر المقاصة.

فمن خلال تصريحات تليفزيونية أكد النجم صلاح عاشور أن السبب الرئيسي وراء رحيله عن صفوف نادي الزمالك، هو رغبته في الحصول على فرصة من أجل المشاركة بصفة أساسية في المباريات بشكل دائم.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد النجم صلاح عاشور على أن نادي الزمالك يضم في الوقت الحالي أفضل اللاعبين في كرة القدم المصرية، وهو الأمر الذي جعل بقائه معه أمراً في غاية الصعوبة نظراً لرغبته في المشاركة واللعب في كل المباريات على أمل التواجد رفقة المنتخب الوطني في مونديال روسيا المقبل.

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