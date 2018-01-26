حسام البدري: لم نحسم لقب الدوري وعملية التدوير مهمة للغاية

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تحدث الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الجمعة الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر يناير الحالي عن الفوز الأخير الذي حققه فريقه على حساب فريق الرجاء، إضافة إلى حظوظ فريقه في التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الجمعة أكد الكابتن حسام البدري أن الفوز الأخير الذي حققه فريقه على حساب فريق الرجاء، كان في غاية الأهمية وخاصة وأن المارد الأحمر كان متأخراً بهدف بعد نهاية شوط المباراة الأول، مشدداً في الوقت ذاته على أن لقب الدوري المصري الممتاز لم يتم حسمه بعد بأي شكل من الأشكال.

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كما أضاف أيضاً في تصريحاته أن هدف الفريق الأساسي هو الفوز بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة رقم 40 في تاريخ النادي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن عملية تدوير اللاعبين في كل مباراة أمر في غاية الأهمية وذلك من أجل تجنب الإجهاد أو عامل الإصابات والذي من شأنه أن يؤثر على مشوار الفريق على مستوى بقية المسابقات.