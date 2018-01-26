الزمالك يبدأ اليوم تحضيراته استعداداً لملاقاة إنبي

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يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحضيراته اليوم الجمعة الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر يناير الحالي تحت قيادة مديره الفني الكابتن إيهاب جلال، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته المقبلة خارج أرضه أمام مضيفه فريق إنبي في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن جانبه يأمل الكابتن إيهاب جلال أن ينجح في إخراج كافة لاعبي فريق الزمالك من الحالة النفسية السيئة التي دخل فيها الفريق في الآونة الأخيرة، وذلك بسبب النتائج السلبية التي حققها فريق الزمالك سواء قبل التعاقد مع الكابتن إيهاب جلال أو حتى بعد التعاقد معه.

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وكانت آخر هذه النتائج السلبية من خلال تعرض الفريق إلى الخسارة في يوم الأربعاء الماضي على يد فريق المصري البورسعيدي بهدف وحيد مقابل لا شئ، مما جعل أبناء القلعة البيضاء يبتعدون أكثر عن المركز الثاني وحلم العودة من جديد إلى مسابقة دوري أبطال أفريقيا في نسخة العام المقبل 2019، علماً بأن فريق الزمالك قد اكتفى في العام الحالي بالتواجد في مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي.

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