الصراع يشتعل بين الأندية الإنجليزية من أجل نجم باريس سان جيرمان

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كشفت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية اليوم الجمعة الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر يناير الحالي أن الصراع بات مشتعلاً للغاية بين أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك من أجل التعاقد مع النجم البرازيلي لوكاس مورا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في الميركاتو الشتوي الحالي.

حيث أشارت الصحيفة إلى أن خروج النجم البرازيلي لوكاس مورا من حسابات الإسباني أوناي إيمري مدرب فريق باريس سان جيرمان، جعل السباق بين الأندية الإنجليزية من أجل الظفر بخدماته قوياً للغاية.

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كما أضافت الصحيفة أيضاً أن نادي توتنهام هوتسبير قد انضم اليوم بشكل رسمي إلى الصراع بجانب كلاً من نادي مانشستر يونايتد إضافة إلى نادي تشيلسي، ولكن الشرط الأساسي من طرف إدارة نادي باريس سان جيرمان من أجل التخلي عن اللاعب هو الحصول على مبلغ 25 مليون جنيه إسترليني.

ولم يعد للنجم البرازيلي لوكاس مورا مكان على الإطلاق في فريق باريس سان جيرمان منذ مطلع الموسم الحالي، وخاصة بعدما تعاقد نادي باريس سان جيرمان مع كلاً النجم الفرنسي كيليان مبابي والنجم البرازيلي نيمار جونيور.

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