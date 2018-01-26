الزمالك يجد البديل المناسب لخلافة علي جبر في خط الدفاع

Advertisements

ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الجمعة الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر يناير الحالي أن نادي الزمالك قد وجد البديل المناسب، وذلك من أجل خلافة النجم علي جبر في خط دفاع فريق الزمالك، وذلك في ظل الرحيل المرتقب للنجم علي جبر إلى مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

حيث أشارت التقارير إلى أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور سوف يعقد جلسة خاصة اليوم مع مجلس إدارة نادي إف سي مصر، وذلك من أجل الحديث بشكل رسمي حول التعاقد مع اللاعب محمد عبد الغني مدافع فريق إف سي مصر.

Advertisements

كما أضافت التقارير أيضاً أن هذه الصفقة سوف يتم الدخول فيها بناءً على رغبة كبيرة من جانب الكابتن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الزمالك، علماً بأن النجم علي جبر سوف ينتقل بشكل رسمي إلى صفوف ناديه الجديد وست بروميتش ألبيون الإنجليزي خلال الساعات القليلة القادمة.

إقرأ أيضاً: الصراع يشتعل بين الأندية الإنجليزية من أجل نجم باريس سان جيرمان