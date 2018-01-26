العروض تنهال بقوة على نجم الزمالك من أجل ضمه في الميركاتو الحالي

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الجمعة الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر يناير الحالي أن العروض قد انهالت بقوة من جانب أندية الدوري المصري الممتاز، وذلك من أجل التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الميركاتو الشتوي الحالي.

حيث أشارت التقارير إلى أن أندية الدوري المصري الممتاز بدأت في التحرك بشكل سريع من أجل التعاقد مع النجم الواعد يوسف أوباما لاعب فريق الزمالك، ويأتي ذلك خاصة بعدما أكد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور عدم بقاء اللاعب في صفوف النادي.

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وفي يوم أمس الخميس وصل إلى أولى العروض من جانب نادي مصر المقاصة، ولكن الصراع بات اليوم الجمعة كبيراً للغاية على اللاعب وخاصة بعدما وصل عرضاً من جانب نادي الاتحاد السكندري إضافة إلى عرض آخر من جانب النادي الإسماعيلي، على أن يحسم اللاعب مستقبله في الساعات القليلة القادمة وخاصة وأن الميركاتو على وشك إغلاق أبوابه بعد أيام قليلة فقط.

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