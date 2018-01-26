باريس سان جيرمان ينفي نهائياً رحيل نيمار إلى مدريد مقابل ضم كريستيانو

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كشفت صحيفة ماركا الإسبانية اليوم الجمعة الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر يناير الحالي أن إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي برئاسة القطري ناصر الخليفي، قد نفت نهائياً فكرة رحيل النجم البرازيلي نيمار جونيور إلى نادي ريال مدريد الإسباني في مقابل ضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

حيث أشارت الصحيفة إلى أن إدارة نادي باريس سان جيرمان تبدو أنها لن تقوم أبداً بالتفريط في النجم البرازيلي نيمار جونيور، وخاصة لما قدمه منذ مطلع الموسم الحالي وحتى هذه اللحظة مع الفريق الباريسي، إضافة أيضاً إلى صغر سنه بعكس الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب ال32 عاماً.

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وكانت العديد من التقارير الصحفية العالمية قد أشارت في الأيام القليلة الماضية إلى أن النجم كريستيانو رونالدو ليس سعيداً مع النادي الملكي، ولا يقتصر الأمر على ذلك بل إنه بات أيضاً يُفكر جدياً في الرحيل عن قلعة سانتياغو بيرنابيو.

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