تعرف على نتائج قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

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أجرى الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الجمعة الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر يناير الحالي قرعة الدور نصف النهائي من مسابقة كأس ملك إسبانيا 2018 م، وذلك بعدما انتهى الدور ربع النهائي من عمر المسابقة في مساء يوم أمس الخميس من خلال تأهل فريق برشلونة.

وقد نجح في التأهل إلى الدور نصف النهائي من عمر المسابقة كلاً من أندية برشلونة وإشبيلية إضافة إلى كلاً من أندية فالنسيا وليغانيس، علماً بأن فريق برشلونة قد تخطى عقبة فريق إسبانيول في الدور ربع النهائي.

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فيما تخطى فريق إشبيلية عقبة فريق أتلتيكو مدريد، كما أقصى فريق فالنسيا نظيره فريق ديبورتيفو ألافيس، بينما فجر فريق ليغانيس مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أقصى فريق ريال مدريد العملاق.

نتائج قرعة الدور نصف النهائي من مسابقة كأس ملك إسبانيا

برشلونة – فالنسيا

ليغانيس – إشبيلية

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