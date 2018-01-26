أحمد سعيد يرد بقوة على قرار تحويله إلى التحقيق ويُهاجم الإعلام الرياضي

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قام الإعلامي أحمد سعيد مقدم برنامج كلام في الكورة المذاع عبر شاشة قناة LTC بالرد على قرار تحويله إلى التحقيق من طرف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كما قام أيضاً بمهاجمة كافة مقدمي برامج الإعلام الرياضي في مصر وعلى رأسهم الكابتن مدحت شلبي إضافة إلى الكابتن أحمد شوبير.

حيث أكد الإعلامي أحمد سعيد بأنه لم يقوم في برنامجه بالخطأ في شخص بعينه، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن مشكلة الإعلام المصري بشكل عام والإعلام الرياضي بشكل خاص هو التعرض إلى أشخاص ومهاجمتهم دون غيرهم.

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كما أضاف أيضاً أن برنامجه يحترم أي نادي في مصر وخاصة الأندية الجماهيرية الكبيرة وعلى رأسهم نادي الأهلي ونادي الزمالك، مشدداً في ختام تصريحاته على أن المشكلة التي حدثت بين المستشار مرتضى منصور وأبو المعاطي زكي لو كانت حدثت مع طرف آخر، لكان الإعلام الرياضي قد هاجم الطرف الآخر ولن يُهاجم أبو المعاطي زكي مثلما حدث.

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