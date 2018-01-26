الأهلي يبدأ تحضيراته غداً استعداداً لملاقاة الإسماعيلي

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته انطلاقاً من يوم غداً السبت الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر يناير الحالي على ملعب التتش بمقر النادي الرئيسي بالجزيرة تحت قيادة مديره الفني الكابتن حسام البدري، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته المقبلة أمام ضيفه فريق الإسماعيلي.
ولا شك أن هذه المباراة تُعتبر في غاية الأهمية بالنسبة لفريق الأهلي، وخاصة وأن الفوز فيها وحصد النقاط الثلاث سوف يعني بنسبة كبيرة للغاية أن لقب الدوري المصري الممتاز قد حُسم في الموسم الحالي، علماً بأن الفارق قد وصل في الوقت الحالي بين الطرفين إلى 6 نقاط كاملة.
ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن فريق الأهلي لا يزال لديه مباراة مؤجلة أمام فريق المقاولون العرب سوف يخوضها في وقت لاحق، وبالتالي في حالة نجاح فريق الأهلي في الفوز في المباراتين فسوف يُصبح الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه 12 نقطة كاملة.
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