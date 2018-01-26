مصادر صحفية تؤكد رغبة حسام غالي في العودة إلى الأهلي عبر الخطيب

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كشفت مصادر صحفية مصرية اليوم الجمعة الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر يناير الحالي أن النجم الدولي المصري المخضرم حسام غالي لاعب النادي الأهلي والمعار منذ الصيف الماضي لنادي النصر السعودي، يرغب في العودة من جديد إلى صفوف القلعة الحمراء في الميركاتو الشتوي الحالي.

حيث أشارت المصادر إلى أن النجم حسام غالي بات بقائه مع نادي النصر السعودي في بقية أطوار الموسم الحالي أمراً مستحيلاً، وخاصة في ظل الغضب الجماهيري الكبير بخصوص تواجده داخل جدران النادي بسبب مستواه السيء للغاية طوال الدور الأول من عمر الموسم الحالي.

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وهو الأمر الذي جعل إدارة نادي النصر السعودي تُفكر جدياً في التخلص من اللاعب وإنهاء إعارته خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، علماً بأن النجم حسام غالي يُحاول أن يستغل علاقته القوية مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي حالياً، وذلك من أجل المشكلة بينه وبين الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي من أجل السماح له بالعودة إلى النادي الأهلي.

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