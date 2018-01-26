عرض سعودي مغري لنجم الأهلي والجهاز الفني يرفض العرض نهائياً

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الجمعة الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر يناير الحالي أن إدارة نادي النصر السعودي قد أرسلت عرضاً رسمياً ومغرياً إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وذلك من أجل التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الميركاتو الشتوي الحالي.

حيث أشارت التقارير إلى أن مجلس إدارة نادي النصر السعودي قد أرسل عرضاً رسمياً إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وذلك من أجل التعاقد مع المهاجم المغربي وليد أزارو نجم فريق الأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية مقابل مبلغ 4 مليون دولار.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق، قد رفض ذلك العرض بشكل نهائي وذلك على الرغم من قيمة العرض المغرية للغاية، إلا أن النجم وليد أزارو بات أحد العناصر الأساسية في صفوف المارد الأحمر مما يجعل رحيله أمراً مستحيلاً.

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