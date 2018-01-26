فرج عامر يوجه رسالة خاصة إلى الخطيب بعد التعاقد مع نجمي الأهلي

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قام المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة بتوجيه رسالة خاصة للغاية إلى الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي اليوم الجمعة الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر يناير الحالي، وذلك بعد التعاقد بنجاح مع نجمي فريق الأهلي في الميركاتو الشتوي الحالي.

حيث كتب المهندس فرج عامر الرسالة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، وقال: “عمرو بركات وحسين السيد في سموحة لنهاية الموسم، شكراً للأهلي وشكراً لأسطورة مصر محمود الخطيب”.

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وقد نجح نادي سموحة اليوم الجمعة في التعاقد رسمياً مع كلاً من الثنائي عمرو بركات وحسين السيد، وذلك على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور فقط أي حتى نهاية الموسم الحالي مع العلم بأن هذه الصفقة سوف تفتح الباب الآن أمام احتمالية تعاقد النادي الأهلي في الأيام القليلة القادمة مع النجم ياسر إبراهيم أو عبد الله بكري من صفوف نادي سموحة.

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