أبو جريشة: الإسماعيلي جاهز لمباراة الأهلي ولا توجد أزمة في قلعة الدراويش

تحدث الكابتن محمد محسن أبو جريشة نجم فريق الإسماعيلي سابقاً وعضو الجهاز الفني لفريق الدراويش حالياً اليوم الجمعة الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر يناير الحالي عن مباراة القمة، والتي سوف تجمع بين فريق الإسماعيلي وبين مضيفه فريق الأهلي في يوم الثلاثاء المقبل.
فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الجمعة أكد الكابتن محمد محسن أبو جريشة أن فريق الإسماعيلي جاهز بشكل كامل من أجل مواجهة فريق الأهلي في قمة الأسبوع المقبل، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الهدف الرئيسي لفريق الإسماعيلي من هذه المباراة هو حصد النقاط الثلاث من أجل العودة مجدداً إلى سكة الانتصارات.
وفي إطار تصريحاته أيضاً أضاف الكابتن محمد محسن أبو جريشة أن فريق الإسماعيلي لا يُعاني في الوقت الحالي من أي أزمة على الإطلاق، مشدداً في الوقت ذاته على أن كافة لاعبي فريق الدراويش متحمسين للغاية قبل مواجهة فريق الأهلي.
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