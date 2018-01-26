قرار حاسم من البدري بخصوص التعاقد مع مدافع سموحة

ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الجمعة الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر يناير الحالي أن الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد اتخذ قراراً حاسماً اليوم، وذلك بخصوص التعاقد مع مدافع فريق سموحة في الميركاتو الشتوي الحالي.
حيث أشارت التقارير إلى أن الكابتن حسام البدري قرر التراجع نهائياً عن فكرة التعاقد مع اللاعب ياسر إبراهيم مدافع سموحة خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، وذلك بسبب تراجع مستوى اللاعب نوعاً ما إضافة إلى عدم ثبات مستواه من فترة إلى أخرى.
كما أضافت التقارير أيضاً أن الكابتن حسام البدري قد طلب من مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب الدخول في مفاوضات مكثفة مع مجلس إدارة إنبي برئاسة المهندس علاء خشب، وذلك من أجل التعاقد مع اللاعب رامي صبري مدافع فريق إنبي.
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