إنبي يرفض رسمياً رحيل نجمه إلى الأهلي في الميركاتو الحالي

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الجمعة الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر يناير الحالي أن مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة المهندس علاء خشب قد رفض رسمياً رحيل نجم فريق إنبي، وذلك إلى صفوف النادي الأهلي في الميركاتو الشتوي الحالي.

حيث أشارت التقارير إلى أن مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة المهندس علاء خشب قد رفض رسمياً عرض النادي الأهلي، والذي كان يرغب في التعاقد مع اللاعب رامي صبري مدافع فريق إنبي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة المهندس علاء خشب قام بالتواصل اليوم الجمعة مع اللاعب رامي صبري، وذلك من أجل إعلامه بقرار مجلس الإدارة بشكل رسمي وخاصة وأنه يُعتبر أحد الركائز الأساسية في صفوف فريق إنبي، وذلك نظراً لخبرته الكبيرة في ملاعب كرة القدم المصرية حيث يبلغ من العمر 31 عاماً.

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