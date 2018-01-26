نجم الإسماعيلي يُجدد رغبته في الرحيل بسبب عرض خليجي مغري

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الجمعة الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر يناير الحالي أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، قد جدد رغبته في الرحيل عن صفوف قلعة الدراويش في الميركاتو الشتوي الحالي.

حيث أشارت التقارير إلى أن النجم الكولومبي دييجو كالديرون مهاجم فريق الإسماعيلي قد طلب مرة أخرى من مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان السماح له بالرحيل عن صفوف النادي، وذلك خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية بعدما وصل له في الآونة الأخيرة عرض مغري للغاية من طرف أحد أندية الخليج.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن العرض المغري الذي وصل إلى النجم الكولومبي دييجو كالديرون قد جاء من طرف أحد أندية الدوري السعودي، علماً بأن القيمة العرض المغري قد وصلت إلى مبلغ مليون دولار وهو ما دفع اللاعب الكولومبي إلى الإصرار على موقفه من البقاء مع نادي الإسماعيلي وخاصة بعدما تراجع مستوى ونتائج فريق الدراويش منذ رحيل المدير الفني الفرنسي سيباستيان ديسابر بعد نهاية الدور الأول من عمر الموسم الحالي.

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