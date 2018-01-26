صالح جمعة يرد بصرامة على شائعات غيابه عن مران الأهلي اليوم

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قام النجم الواعد صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالرد بشكل صارم اليوم الجمعة الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر يناير الحالي، على الشائعات التي صدرت من جانب بعض وسائل الإعلام والصحف المصرية حول غيابه عن مران مستبعدي فريق الأهلي في صباح اليوم.

حيث قام النجم الواعد صالح جمعة بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وكتب فيها: “اندهشت صراحة من تصريحات بعض المواقع بشأن العقوبة وغيابي عن التمرين الصباحي اليوم الجمعة”.

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كما أضاف أيضاً: “لا أرجو من بعض المواقع أو من بعض الأخوة الصحفيين تحري الدقة فيما يتم تداوله عني من أخبار، لأنني قررت رفع دعوى قضائية ضد بعض المواقع والصحفيين لوضع حدود لبعض الأشخاص لإحداث وقيعة بيني وبين جمهور النادي الأهلي”.

وفي ختام حديثه قال: “شيء أخير، أخبرت كابتن سيد عبد الحفيظ برفضي جميع العروض المقدمة سواء من البرتغال أو من الخليج واستمراري في الفريق، لن أستسلم أو أهرب من هذا المكان الذي له فضل كبير علي، سأنجح هنا”.

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