مدرب توتنهام هوتسبير يصدم عشاق برشلونة وأرسنال

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صدم الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي اليوم الجمعة الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر يناير الحالي جماهير كلاً من نادي أرسنال الإنجليزي ونادي برشلونة الإسباني، وذلك بسبب تصريحاته المهينة نوعاً ما بخصوص احتمالية تدريبه للفريقين في المستقبل.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الجمعة أكد المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو أنه يُفضل أن يعود إلى الأرجنتين لكي يعمل في المزرعة الخاصة به، وذلك على أن يكون مدرباً في المستقبل إما لفريق برشلونة أو فريق أرسنال.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد المدرب ماوريسيو بوتشيتينو على أنه مرتبط بعلاقة قوية للغاية سواء مع جماهير ناديه السابق إسبانيول أو حتى مع جماهير ناديه الحالي توتنهام هوتسبير، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه يشعر بأنه سوف يبقى كمدرباً لفريق توتنهام هوتسبير لفترة طويلة للغاية.

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