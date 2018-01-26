الزمالك يُقدم عرضاً قياسياً إلى إنبي من أجل ضم صلاح محسن

Advertisements

ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الجمعة الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر يناير الحالي أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور قد قدم عرضاً رسمياً وقياسياً، إلى مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة المهندس علاء خشب من أجل التعاقد مع النجم الواعد صلاح محسن في الميركاتو الشتوي الحالي.

حيث أشارت التقارير إلى أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور مصمم على ضم اللاعب صلاح محسن، وذلك بناءً على رغبة كبيرة للغاية من جانب الكابتن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الزمالك، وعلى الرغم من أن النجم صلاح محسن قد أكد في أكثر من مناسبة سابقة بأنه يرغب في الرحيل إلى صفوف النادي الأهلي.

Advertisements

إلا أن مجلس إدارة نادي الزمالك قد تقدم اليوم بعرض مغري للغاية سواء إلى اللاعب أو خاصة بالنسبة لمجلس إدارة نادي إنبي، وذلك من خلال دفع مبلغ 15 مليون جنيه مصري إضافة إلى انتقال كلاً من الثنائي محمد مجدي ويوسف أوباما إلى صفوف نادي إنبي.

إقرأ أيضاً: مدرب توتنهام هوتسبير يصدم عشاق برشلونة وأرسنال