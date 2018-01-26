فيديو: صلاح على موعد مع مواجهة جديدة ضد حجازي.. تعرف على التفاصيل

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تترقب جماهير كرة القدم المصرية المواجهة المرتقبة التي سوف تجمع بين فريق ليفربول وبين ضيفه فريق وست بروميتش ألبيون في مساء يوم غداً السبت الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر يناير الحالي، والتي تأتي في إطار الدور الرابع من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي 2018 م.

ولا شك أن اهتمام جماهير كرة القدم المصرية بهذه المباراة تحديداً بشكل لافت سوف يكون بسبب المواجهة المصرية الخالصة المنتظرة، والتي سوف تكون بين الفرعون المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول وبين الفرعون المصري الآخر أحمد حجازي مدافع فريق وست بروميتش ألبيون.

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ولا تُعتبر هذه المواجهة هي الأولى بين الثنائي المصري في الموسم الحالي، حيث سبق لهما وأن تقابلا في مباراة في الدور الأول من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز والتي كانت على أرضية ملعب أنفيلد رود أيضاً، وحينها انتهت المباراة على وقع التعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين.

ولكن هذه المباراة قد شهدت صراعاً في غاية القوة والشراسة بين كلاً من النجم محمد صلاح والنجم أحمد حجازي، وهو الأمر المتوقع أيضاً في مواجهة يوم غداً السبت وخاصة وأن مباراة يوم غداً أيضاً من الممكن أن تشهد تعادلاً جديداً بين الطرفين وحينها سوف يخوض كلاً من الفريقين مواجهة إعادة بينهما بحسب ما تنص عليه لوائح مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول ووست بروميتش ألبيون

سوف تُقام مباراة ليفربول ووست بروميتش ألبيون في مساء يوم غداً السبت الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر يناير الحالي، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ووست بروميتش ألبيون

ستكون مباراة ليفربول ووست بروميتش ألبيون منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورتس HD2 المشفرة هي الناقلة للمباراة بينما سوف يكون المعلق التونسي المبدع رؤوف خليف هو معلق المباراة.

ملخص المواجهة الأولى بين الطرفين في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي

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