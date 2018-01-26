خطوة هامة من إدارة الزمالك من أجل التعاقد مع نجم الأسيوطي

ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الجمعة الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر يناير الحالي أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور قد قام بخطوة هامة للغاية، وذلك من أجل التعاقد مع نجم فريق الأسيوطي سبورت في الميركاتو الشتوي الحالي.
حيث أشارت التقارير إلى أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور قرر إيقاف مفاوضاته بشكل مؤقت مع مجلس إدارة نادي وادي دجلة برئاسة ماجد سامي، وذلك بخصوص التعاقد مع صانع الألعاب محمد شريف لاعب فريق وادي دجلة خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.
كما أضافت التقارير أيضاً أن تلك الخطوة من جانب مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور تأتي في إطار تركيز النادي على التعاقد مع النجم الواعد محمد عنتر صانع ألعاب فريق الأسيوطي سبورت، وإضافة إلى ذلك أيضاً بسبب المطالب المالية المبالغة من طرف مجلس إدارة نادي وادي دجلة من أجل التخلي عن اللاعب محمد شريف.
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