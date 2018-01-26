بعد الموافقة على إعارة بركات والسيد الأهلي يرفض عرضاً جديداً من سموحة

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الجمعة الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر يناير الحالي أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد رفض عرضاً جديداً من مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة المهندس فرج عامر اليوم، وذلك بعد موافقته على العرض الأول اليوم أيضاً.

حيث أشارت التقارير إلى أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد رفض عرض نادي سموحة الجديد، وذلك بخصوص التعاقد مع اللاعب الواعد أحمد ياسر ريان مهاجم فريق الأهلي على سبيل الإعارة أيضاً حتى نهاية الموسم الحالي.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن مجلس إدارة النادي الأهلي قد اكتفى اليوم فقط بالموافقة على إعارة كلاً من الثنائي عمرو بركات وحسين السيد إلى صفوف نادي سموحة، وخاصة وأن كلاً منهما قد خرج من حسابات الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة المدير الفني الكابتن حسام البدري وذلك بعكس المهاجم أحمد ياسر ريان الذي يتم التعويل عليه في بعض المباريات.

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