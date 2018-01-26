قرار صارم من إنبي تجاه صلاح محسن بعد تصريحاته الأخيرة

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الجمعة الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر يناير الحالي أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي قد اتخذ قراراً صارماً بخصوص اللاعب الواعد صلاح محسن، وذلك بسبب تصريحاته في الآونة الأخيرة وأيضاً موقفه من الرحيل عن صفوف النادي في الميركاتو الشتوي الحالي.

حيث أشارت التقارير إلى أن الجهاز الفني لفريق إنبي قرر معاقبة اللاعب الواعد صلاح محسن، وذلك من خلال خوض التدريبات المقبلة مع فريق قطاع الناشئين بنادي إنبي نظراً لموقف اللاعب الراهن من الميركاتو الشتوي الحالي، وخاصة بسبب تصريحاته الأخيرة حول رغبته في الرحيل إلى صفوف النادي الأهلي بأي وسيلة ممكنة.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن اللاعب الواعد صلاح محسن قد تمرد على فريق إنبي من خلال رفض حضور تدريبات الفريق، إضافة إلى أن اللاعب كان قد رفض بعض العروض الخارجية من القارة الأوروبية والتي كان أبرزها عرض نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

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