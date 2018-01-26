زيدان يفتقد لخدمات نجمين كبيرين قبل مواجهة فالنسيا الصعبة

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تلقت جماهير نادي ريال مدريد الإسباني ضربة موجعة للغاية اليوم الجمعة الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر يناير الحالي، وذلك قبل المواجهة المرتقبة التي سوف تجمع بين فريق ريال مدريد وبين مضيفه فريق فالنسيا في مساء يوم غداً السبت في مسابقة الدوري الإسباني.

حيث أعلن نادي ريال مدريد عبر موقعه الرسمي إصابة كلاً من الثنائي سيرخيو راموس وإيسكو قبل المباراة المرتقبة أمام فريق فالنسيا، ليتأكد بالتالي غيابهما عن هذه المباراة المنتظرة أمام فريق الخفافيش مع العلم بأن بعض التقارير الصحفية الإسبانية المقربة من النادي الملكي قد أكدت أن الفرنسي زين الدين زيدان لا يرغب في المخاطرة بالنجمين في المباراة خوفاً من زيادة حجم الإصابة.

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قائمة فريق ريال مدريد في مباراته أمام فالنسيا

حراسة المرمى: كيلور نافاس / كيكو كاسيا / موحا

خط الدفاع: داني كارفاخال / ناتشو فيرنانديز / رافاييل فاران / مارسيلو / ثيو هيرنانديز

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / ماركوس لورينتي / توني كروس / لوكا مودريتش / ماتيو كوفاسيتش / ماركو أسينسيو / لوكاس فاسكيز / جاريث بيل

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو / بورخا مايورال / كريم بنزيمة

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