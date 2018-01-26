الأهلي يحسم صفقة جديدة في انتظار الإعلان الرسمي

ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الجمعة الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر يناير الحالي أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد نجح في حسم صفقة جديدة للنادي الأهلي، وذلك في ثالث صفقات المارد الأحمر خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.
حيث أشارت التقارير إلى أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد توصل إلى اتفاق نهائي مع مجلس إدارة نادي الأسيوطي سبورت، وذلك من أجل التعاقد مع اللاعب الواعد محمد عنتر صانع ألعاب فريق الأسيوطي سبورت في الميركاتو الشتوي الحالي.
كما أضافت التقارير أيضاً أن الإعلان الرسمي عن إتمام الصفقة بنجاح سوف يكون يوم غداً السبت من خلال التوقيع الرسمي على العقود، علماً بأن قيمة هذه الصفقة قد وصلت إلى مبلغ 13 مليون جنيه مصري إضافة إلى حصول نادي الأسيوطي سبورت على نسبة 25% كعائد في حالة بيع اللاعب في المستقبل وعدم استمراره مع النادي الأهلي.
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