فيديو: مانشستر يونايتد يتخطى يوفيل بسهولة ويصل لثمن نهائي كأس إنجلترا

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نجح فريق مانشستر يونايتد في التأهل في مساء يوم أمس الجمعة الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر يناير الحالي إلى الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي 2018، وذلك عقب انتصاره العريض خارج أرضه على حساب مضيفه المغمور فريق يوفيل تاون بأربعة أهداف مقابل لا شئ.

وكان الجميع يتوقع قبل المباراة أن تكون المباراة صعبة نوعاً ما على فريق مانشستر يونايتد، وذلك بسبب العديد من العوامل أبرزها سوء أرضية الملعب إضافة إلى صغر مساحته وأيضاً الحافز الكبير لدى فريق من دوري الدرجة الثانية الإنجليزي في مواجهة أحد أكبر الأندية في كرة القدم الإنجليزية والأوروبية.

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ولكن فريق مانشستر يونايتد مع مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو تمكن من حسم بطاقة تأهله بسهولة كبيرة للغاية، وقد سجل أهداف فريق مانشستر يونايتد كلاً من الإنجليزي ماركوس راشفورد في شوط المباراة الأول، ومن ثم سجل الإسباني أندير هيريرا الهدف الثاني في الشوط الثاني قبل أن يُضاعف الإنجليزي جيسي لينغارد من تقدم فريقه من خلال تسجيل الهدف الثالث.

وقبل نهاية المباراة بقليل اختتم البلجيكي روميلو لوكاكو أهداف فريقه من خلال تسجيل الهدف الرابع، علماً بأن هذه المباراة قد عرفت المشاركة الأولى للنجم التشيلي أليكسيس سانشيز مع فريق مانشستر يونايتد بعد انتقاله إليه في الأسبوع الماضي قادماً من صفوف نادي أرسنال.

ملخص مباراة مانشستر يونايتد ويوفيل تاون

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