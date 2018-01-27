بتروجيت يضع شرطاً أساسياً من أجل عودة نجمه إلى الزمالك

ذكرت تقارير صحفية مصرية في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الجمعة الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر يناير الحالي أن مجلس إدارة نادي بتروجيت قد وضع شرطاً أساسياً، وذلك من أجل السماح لنجمه بالرحيل إلى صفوف نادي الزمالك في الميركاتو الشتوي الحالي.
حيث أشارت التقارير إلى أن مجلس إدارة نادي بتروجيت قد وافق على إنهاء إعارة المدافع إسلام جمال حتى يعود من جديد إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، ولكن وفي الوقت ذاته اشترط مجلس إدارة نادي بتروجيت الحصول على مبلغ 250 ألف جنيه مصري حتى يقوم بتسليم اللاعب الاستغناء الخاص به.
كما أضافت التقارير أيضاً أن المدافع إسلام جمال سوف يقوم بدفع المبلغ المطلوب منه في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وذلك حتى يعود رسمياً إلى نادي الزمالك مرة أخرى ولكي يُشارك أيضاً في مران الفريق انطلاقاً من اليوم، علماً بأن نادي بتروجيت في المقابل سوف يحصل على خدمات المهاجم الغاني بنجامين أتشيمبونج.
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