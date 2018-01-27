وكيل أعمال عمرو جمال يكشف عن مستقبل اللاعب مع الأهلي

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كشف محمد حبشي وكيل أعمال اللاعب عمرو جمال مهاجم النادي الأهلي والمعار منذ الصيف الماضي لنادي بيدفيست الجنوب أفريقي اليوم السبت الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر يناير الحالي، عن مستقبل اللاعب مع النادي الأهلي في ظل اقتراب نهاية عقد إعارته في الصيف المقبل.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم السبت أكد محمد حبشي أن المهاجم عمرو جمال يمتلك في الوقت العديد من العروض الرسمية من بعض الأندية في القارة الأوربية وتحديداً من ألمانيا وسويسرا واليونان، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن عمرو جمال لم يتخذ قراره النهائي بعد سواء بالعودة من جديد إلى صفوف النادي الأهلي أو بخوض تجربة أخرى خارج مصر.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد محمد حبشي على أن عمرو جمال ينتظر المشاركة مع المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا المقبل، وخاصة في حالة نجح في حجز مكانه في التشكيلة الأساسية للمنتخب إضافة إلى تألقه في أكبر محفل دولي رياضي على مستوى العالم بأكمله.

وهو الأمر الذي سوف يُتيح له فرصة الحصول على المزيد من العروض من جانب أندية أخرى، علماً بأن عقد اللاعب مع نادي بيدفيست الجنوب أفريقي يتضمن بنداً يُتيح لنادي بيدفيست شراء عمرو جمال بشكل نهائي من النادي الأهلي مقابل دفع مبلغ 3 مليون دولار.

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