محمد عنتر: الانضمام إلى الأهلي حلم بالنسبة لي

Advertisements

قام النجم الواعد محمد عنتر صانع ألعاب فريق الأسيوطي سبورت حالياً بالتعليق في مساء يوم أمس الجمعة الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر يناير الحالي على الأنباء التي صدرت من جانب وسائل الإعلام والصحف المصرية، وذلك حول اقترابه من الانتقال إلى صفوف النادي الأهلي في الميركاتو الشتوي الحالي.

فمن خلال تصريحات صحفية له في مساء يوم أمس الجمعة أكد النجم الواعد محمد عنتر أنه يتمنى الانتقال بالطبع إلى النادي الأهلي، مشدداً في الوقت ذاته على أن اللعب في صفوف النادي الأهلي يُعتبر بمثابة حلم بالنسبة له.

Advertisements

وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار النجم الواعد محمد عنتر أنه لا يعلم حتى هذه اللحظة أي شئ عن الاتفاق بين مجلس إدارة النادي الأهلي وبين مجلس إدارة نادي الأسيوطي سبورت حول تفاصيل الصفقة، وخاصة وأن كامل تركيزه منصب في الوقت الحالي على مباراة فريقه أمام فريق الاتحاد السكندري والتي سوف تُقام اليوم السبت.

إقرأ أيضاً: وكيل أعمال عمرو جمال يكشف عن مستقبل اللاعب مع الأهلي