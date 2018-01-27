هادي خشبة: محمد عنتر في الأهلي خلال ساعات

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قام الكابتن هادي خشبة مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الأسيوطي سبورت بالتعليق اليوم السبت الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر يناير الحالي على الأنباء التي صدرت من جانب وسائل الإعلام والصحف المصرية، وذلك حول اقتراب انتقال النجم الواعد محمد عنتر إلى صفوف النادي الأهلي.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم السبت أكد الكابتن هادي خشبة أن المفاوضات لا تزال من جانب بعض أندية الدوري المصري الممتاز وعلى رأسها كلاً من النادي الأهلي ونادي الزمالك، وذلك من أجل التعاقد مع النجم الواعد محمد عنتر صانع ألعاب فريق الأسيوطي سبورت في الميركاتو الشتوي الحالي.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد الكابتن هادي خشبة على أن النادي الأهلي هو الأقرب حتى هذه اللحظة من أجل الظفر بخدمات النجم الواعد محمد عنتر، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الصفقة سوف يتم حسمها ومن ثم الإعلان الرسمي عنها خلال الساعات القادمة.

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