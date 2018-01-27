صحيفة ماركا تكشف عن البديل الأمثل لخلافة زيدان في مدريد

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كشفت صحيفة ماركا الإسبانية اليوم السبت الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر يناير الحالي عن البديل الأمثل، وذلك من أجل خلافة الفرنسي زين الدين زيدان في منصب مدرب فريق ريال مدريد الإسباني القادم، وخاصة في حالة إقالة المدرب الفرنسي من منصبه بسبب تراجع نتائج الفريق الملكي في الموسم الحالي.

حيث أشارت الصحيفة إلى أن المدرب الفرنسي يعلم جيداً أن مستقبله بات على المحك مع فريق ريال مدريد، وذلك على الرغم من أنه قد فاز مع الفريق الملكي بالعديد من الألقاب في ظرف موسمين فقط لا غير، علماً أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان قد حقق أيضاً انجازاً تاريخياً غير مسبوق من خلال فوزه مع الريال بلقبين لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسمين الماضيين على التوالي.

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ولكن ومنذ اليوم الأول في مدريد قالها المدرب زين الدين زيدان، النتائج وحدها هي التي سوف تُحدد عدد السنوات التي سوف يكون فيها مدرباً لفريق ريال مدريد، ويبقى الأمل الأخير لفريق ريال مدريد في الموسم الحالي هو الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا بعدما تم إقصائه من مسابقة كأس ملك إسبانيا إضافة إلى فقدان كامل حظوظه بنسبة كبيرة في المنافسة على لقب الليغا الإسبانية.

أما على مستوى مسابقة دوري أبطال أوروبا فلن يكون الأمر سهلاً على الإطلاق، وخاصة وأن فريق ريال مدريد سوف يواجه فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة، مما قد يجعله يتعرض إلى خسارة قاسية ربما في حالة استمر أدائه المتواضع وخاصة وأن مباراة الإياب سوف تكون في العاصمة الفرنسية باريس.

وحتى وإن تخطى الريال عقبة الفريق الباريسي فلن يكون بقية المشوار سهلاً على الإطلاق، وخاصة وأن الدور ربع النهائي من عمر المسابقة لن يكون فيه أي فريق صغير على الإطلاق في ظل عدم إمكانية تأهل أي فريق صغير إلى ذلك الدور.

وفي إطار حديثها أيضاً عن الأزمة التي يعيشها فريق ريال مدريد في الموسم الحالي، أشارت صحيفة ماركا إلى أن إدارة نادي ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز يجب عليها أن تبحث من الآن عن المدرب البديل من أجل خلافة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

حيث قامت الصحيفة بتسليط الضوء على اسمين فقط لا غير، وهما الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي حالياً إضافة إلى الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

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