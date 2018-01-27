جماهير فالنسيا على موعد مع أسبوعين تاريخين في تاريخ النادي

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قامت صحيفة ماركا الإسبانية اليوم السبت الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر يناير الحالي بتسليط الضوء على الأسبوعين القادمين في تاريخ نادي فالنسيا الإسباني، وخاصة في ظل المواجهات المرتقبة التي سوف يشهدها جماهير نادي فالنسيا في ظرف أسبوعين فقط لا غير.

حيث أشارت الصحيفة إلى أن فريق فالنسيا سوف يواجه كلاً من فريق ريال مدريد وفريق برشلونة إضافة إلى فريق أتلتيكو مدريد في ظرف أسبوعين فقط لا غير، وهو الأمر الذي يُحتم على مارسيلينو غارسيا تورال مدرب فريق فالنسيا إيجاد الحلول اللازمة استعداداً لهذه المباريات المعقدة والصعبة للغاية من أجل إثبات نجاح الفريق في الموسم الحالي.

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وسوف يواجه فريق فالنسيا ضيفه فريق ريال مدريد اليوم السبت على أرضية ملعب ميستايا في مسابقة الدوري الإسباني، ومن ثم سوف يحل ضيفاً على نظيره فريق برشلونة في يوم الأربعاء المقبل في ذهاب نصف نهائي مسابقة كأس ملك إسبانيا على أرضية ملعب الكامب نو.

وفي مطلع الأسبوع المقبل سوف يحل فريق فالنسيا ضيفاً على نظيره فريق أتلتيكو مدريد على أرضية ملعب واندا ميتروبوليتانو، وفي منتصف الأسبوع ذاته سوف يستقبل فريق فالنسيا نظيره فريق برشلونة على أرضية ملعب ميستايا في إياب نصف نهائي مسابقة كأس ملك إسبانيا.

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