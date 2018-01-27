طنطا يرفض رسمياً عرض الزمالك من أجل ضم نجمه في الميركاتو الحالي

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رفض مجلس إدارة نادي طنطا برئاسة فايز عريبي اليوم السبت الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر يناير الحالي عرض نادي الزمالك، وذلك بخصوص التعاقد مع نجم فريق طنطا في الميركاتو الشتوي الحالي.

فمن خلال تصريحات تليفزيونية في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت أكد فايز عريبي رئيس مجلس إدارة نادي طنطا رفض عرض مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، وذلك من أجل التعاقد مع النجم اسلام طارق حارس مرمى فريق طنطا خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد فايز عريبي على أن فريق طنطا في حاجة ماسة في بقية أطوار الموسم الحالي إلى خدمات حارس المرمى اسلام طارق، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن مجلس إدارة نادي طنطا سوف يدرس كافة التي تصل إلى الحارس اسلام طارق ولكن في الصيف المقبل من أجل السماح له بالرحيل.

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