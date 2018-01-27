مصادر صحفية إنجليزية تؤكد رغبة نيمار في اللعب بقميص مانشستر سيتي

كشفت مصادر صحفية إنجليزية اليوم السبت الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر يناير الحالي أن النجم البرازيلي نيمار جونيور لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي حالياً، يرغب في اللعب بقميص نادي مانشستر سيتي الإنجليزي انطلاقاً من الموسم المقبل وتحديداً بعد نهاية مونديال روسيا.
حيث أشارت المصادر إلى أن النجم البرازيلي نيمار جونيور معجب بشكل كبير للغاية بالأسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي، وخاصة في ظل الأسلوب الذي بات يلعب به الفريق الإنجليزي في الموسم الحالي إضافة إلى النتائج المثالية التي حققها فريق مانشستر سيتي حتى هذه اللحظة.
كما أضافت التقارير أيضاً أن بعض الصحف الفرنسية قد شددت في الأيام القليلة القادمة على أن النجم البرازيلي نيمار جونيور نادم على انتقاله إلى نادي باريس سان جيرمان في الصيف الماضي، وهو الأمر الذي جعله يرغب في خوض تجربة جديدة أكثر قوة مع نادي مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.
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