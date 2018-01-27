نجم الزمالك يُكمل انتقاله رسمياً إلى مصر المقاصة

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أكمل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك انتقاله بشكل رسمي إلى صفوف نادي مصر المقاصة اليوم السبت الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر يناير الحالي، وذلك على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف أي حتى شهر يناير من العام بعد المقبل 2020.

حيث قام محمد رمضان لاعب نادي الزمالك بالتوقيع رسمياً في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت على عقد انتقاله إلى نادي مصر المقاصة، وذلك في إطار الصفقة التبادلية بين الناديين والتي تمت في الأيام الماضية من عمر الميركاتو الشتوي الحالي.

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فعلى أساس هذه الصفقة التبادلية بين كلاً من نادي الزمالك ونادي مصر المقاصة، انتقل كلاً من الثنائي نانا بوكو وعماد فتحي إلى صفوف نادي الزمالك، وفي المقابل انتقل كلاً من الثلاثي صلاح عاشور وأحمد مجدي ومحمد رمضان إلى صفوف نادي مصر المقاصة.

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