موعد مباراة باريس سان جيرمان ومونبلييه في الدوري الفرنسي اليوم السبت 27/1/2018 والقنوات الناقلة

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موعد مباراة باريس سان جيرمان ومونبلييه في الدوري الفرنسي، يستقبل فريق باريس سان جيرمان نظيره فريق مونبلييه في مساء اليوم السبت الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر يناير الحالي على ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث والعشرين من مسابقة الدوري الفرنسي 2017 / 2018 م.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ومونبلييه

ستُقام مباراة باريس سان جيرمان ومونبلييه في مساء اليوم السبت الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر يناير الحالي، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ومونبلييه

ستكون مباراة باريس سان جيرمان ومونبلييه منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورتس HD6 المشفرة هي الناقلة للمباراة بينما سيكون المعلق نوفل باشي هو معلق المباراة.

تشكيلة فريق باريس سان جيرمان المتوقعة في مباراة اليوم أمام مونبلييه

حراسة المرمى: ألفونس أريولا

خط الدفاع: توماس مونييه / تياغو سيلفا / ماركينيوس / كورزاوا

خط الوسط: أدريان رابيو / ماركو فيراتي / يوليان دراكسلر

خط الهجوم: أنخيل دي ماريا / نيمار جونيور / إدينسون كافاني

المران الأخير لفريق باريس سان جيرمان تحضيراً للمباراة

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