موعد مباراة بايرن ميونخ وهوفنهايم في الدوري الألماني اليوم السبت 27/1/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة بايرن ميونخ وهوفنهايم في الدوري الألماني، يستقبل فريق بايرن ميونخ نظيره فريق هوفنهايم في عصر اليوم السبت الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر يناير الحالي على ملعب أليانز أرينا، وذلك في إطار مباريات الأسبوع العشرين من مسابقة الدوري الألماني 2017 / 2018 م.

موعد مباراة بايرن ميونخ وهوفنهايم

ستُقام مباراة بايرن ميونخ وهوفنهايم في عصر اليوم السبت الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر يناير الحالي، وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة والساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وهوفنهايم

ستكون مباراة بايرن ميونخ وهوفنهايم منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة هي الناقلة للمباراة بينما سيكون المعلق محمد بركات هو معلق المباراة.

تشكيلة فريق بايرن ميونخ المتوقعة في مباراة اليوم أمام هوفنهايم

حراسة المرمى: سفن أورلايش

خط الدفاع: رافينيا / ماتس هوميلس / نيكولاس سولي / ديفيد ألابا

خط الوسط: أرتورو فيدال / تياغو ألكانتارا / أريين روبين / توماس مولر / فرانك ريبيري

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي

تقرير كامل عن المباراة من القناة الرسمية لنادي بايرن ميونخ

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