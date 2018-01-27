موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الاسباني اليوم السبت 27/1/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني، يستقبل فريق فالنسيا نظيره فريق ريال مدريد في مساء اليوم السبت الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر يناير الحالي على ملعب ميستايا، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الحادي والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني 2017 / 2018 م.

موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا

ستُقام مباراة ريال مدريد وفالنسيا في مساء اليوم السبت الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر يناير الحالي، وذلك في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وفالنسيا

ستكون مباراة ريال مدريد وفالنسيا منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة هي الناقلة للمباراة بينما سيكون المعلق حفيظ الدراجي هو معلق المباراة.

تشكيلة فريق ريال مدريد المتوقعة في مباراة اليوم أمام فالنسيا

حراسة المرمى: كيلور نافاس

خط الدفاع: داني كارفاخال / رافاييل فاران / ناتشو فيرنانديز / مارسيلو

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / توني كروس / لوكا مودريتش / جاريث بيل

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو / كريم بنزيمة

أفضل أهداف ال BBC أمام فالنسيا على ملعب ميستايا

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