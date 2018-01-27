موعد مباراة يوفنتوس وكييفو فيرونا في الدوري الايطالي اليوم السبت 27/1/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة يوفنتوس وكييفو فيرونا في الدوري الإيطالي، يستقبل فريق كييفو فيرونا نظيره فريق يوفنتوس في مساء اليوم السبت الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر يناير الحالي على ملعب مارك أنتونيو، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثاني والعشرين من مسابقة الدوري الإيطالي 2017 / 2018 م.

موعد مباراة يوفنتوس وكييفو فيرونا

ستُقام مباراة يوفنتوس وكييفو فيرونا في مساء اليوم السبت الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر يناير الحالي، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وكييفو فيرونا

ستكون مباراة يوفنتوس وكييفو فيرونا منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة هي الناقلة للمباراة بينما سيكون المعلق أحمد الطيب هو معلق المباراة.

تشكيلة فريق يوفنتوس المتوقعة في مباراة اليوم أمام كييفو فيرونا

حراسة المرمى: جانلويجي بوفون

خط الدفاع: أندريا بارزالي / مهدي بن عطية / جورجيو كيليني

خط الوسط: ستيفان ليشتاينر / سامي خضيرة / ميراليم بيانيتش / أليكس ساندرو / بليز ماتويدي

خط الهجوم: دوغلاس كوستا / غونزالو هيغواين

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