موعد مباراة ليفربول ووست بروميتش ألبيون في كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم السبت 27/1/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ليفربول ووست بروميتش ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز، يستقبل فريق ليفربول نظيره فريق وست بروميتش ألبيون في مساء اليوم السبت الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر يناير الحالي على ملعب أنفيلد رود، وذلك في إطار الدور الرابع من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي 2018 م.

موعد مباراة ليفربول ووست بروميتش ألبيون

ستُقام مباراة ليفربول ووست بروميتش ألبيون في مساء اليوم السبت الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر يناير الحالي، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ووست بروميتش ألبيون

ستكون مباراة ليفربول ووست بروميتش ألبيون منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة هي الناقلة للمباراة بينما سيكون المعلق رؤوف خليف هو معلق المباراة.

تشكيلة فريق ليفربول المتوقعة في مباراة اليوم أمام وست بروميتش ألبيون

حراسة المرمى: سيمون مينيوليه

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / فيرجيل فان دايك / ديان لوفرين / ألبيرتو مورينو

خط الوسط: إيمري كان / جورجينيو فينالدوم / أليكس أوكسليد تشامبرلين

خط الهجوم: محمد صلاح / روبيرتو فيرمينو / ساديو ماني

المؤتمر الصحفي لمدرب فريق ليفربول يورغن كلوب

المؤتمر الصحفي لمدرب فريق وست بروميتش ألبيون آلان بارديو

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