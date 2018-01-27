نائب رئيس مصر المقاصة: جماهير الأهلي غوغاء

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قام بكري سليم نائب رئيس نادي مصر المقاصة بالرد في صباح اليوم السبت الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر يناير الحالي على بعض من جماهير النادي الأهلي، والتي قام بالهجوم على اللواء محمد عبد السلام رئيس نادي مصر المقاصة في المباراة الماضية التي جمعت بين الطرفين في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فمن خلال تصريحات له اليوم السبت أكد بكري سليم أن مجموعة الجماهير التي قامت بالهجوم الحاد على اللواء محمد عبد السلام رئيس نادي مصر المقاصة عبارة عن قلة موتورة من الغوغاء، وذلك في ظل الهجوم غير المبرر إطلاقاً من جانب هذه الجماهير على اللواء محمد عبد السلام.

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وكان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في هذه المباراة بهدفين مقابل هدف واحد بعد أن كان متأخراً بهدف وحيد بعد نهاية شوط المباراة الأول، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.