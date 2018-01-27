الأهلي يواصل تحضيراته اليوم استعداداً لملاقاة الإسماعيلي

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يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته اليوم السبت الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر يناير الحالي تحت قيادة مديره الفني الكابتن حسام البدري على ملعب التتش بمقر النادي الرئيسي بالجزيرة، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته المقبلة أمام ضيفه فريق الإسماعيلي.

وقبل انطلاقة المران يعقد الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام البدري محاضرة فنية مع لاعبي الفريق، وذلك من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف لدى فريق الإسماعيلي إضافة إلى توضيح بعض السلبيات أو حتى الإيجابيات التي ظهرت في الفريق في الآونة الأخيرة.

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وسوف تُقام المباراة المنتظرة بين فريقي الأهلي والإسماعيلي في مساء يوم الثلاثاء المقبل على ملعب برج العرب في محافظة الإسكندرية، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الحادي والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م.

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