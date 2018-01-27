أحمد شوبير يكشف عن مفاجأة بخصوص مستقبل حسام غالي

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كشف الكابتن أحمد شوبير نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقاً والإعلامي في قناة صدى البلد حالياً عن مفاجأة كبيرة في يوم أمس الجمعة الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر يناير الحالي، وذلك بخصوص مستقبل النجم الدولي المصري المخضرم حسام غالي مع نادي النصر السعودي.

حيث قام الكابتن أحمد شوبير بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وكتب فيها: “الفتح السعودي يطلب حسام غالي ليُجاور عبد الشافي حتى نهاية الموسم”، ويأتي ذلك النبأ من طرف الكابتن أحمد شوبير في ظل العديد من الأنباء التي صدرت في الأيام القليلة الماضية حول نية نادي النصر السعودي فسخ عقد اللاعب حسام غالي بالتراضي بسبب سوء مستواه.

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وكانت العديد من التقارير الصحفية المصرية قد أشارت أيضاً إلى أن النجم حسام غالي يرغب في العودة من جديد إلى صفوف النادي الأهلي، وذلك من خلال استغلال علاقته القوية مع الكابتن محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي حالياً، إلا أن الجميع يعلم جيداً عدم رغبة الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي في ذلك الأمر.

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