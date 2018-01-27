ليفربول يقترب رسمياً من حسم صفقة نجم موناكو قبل الميركاتو الصيفي

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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية اليوم السبت الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر يناير الحالي أن نادي ليفربول الإنجليزي قد بات على مشارف التعاقد رسمياً مع نجم نادي موناكو الفرنسي، وذلك تمهيداً لانضمامه إلى صفوف النادي الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

حيث أشارت التقارير إلى أن إدارة نادي ليفربول قد توصلت إلى اتفاق شبه نهائي مع إدارة نادي موناكو، وذلك من أجل التعاقد مع النجم الفرنسي الواعد توماس ليمار في الميركاتو الصيفي المقبل وتحديداً عقب نهاية مونديال روسيا مباشرة.

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كما أضافت التقارير أيضاً أنه يبقى على إدارة نادي ليفربول فقط التوصل إلى اتفاق نهائي مع إدارة نادي موناكو حول التفاصيل المالية وقيمة الصفقة، وخاصة بعدما قامت إدارة نادي موناكو برفع قيمة المبلغ المطلوب من أجل التخلي عن النجم الفرنسي توماس ليمار، حيث باتت إدارة نادي موناكو تُطالب في الوقت الراهن بالحصول على مبلغ 89 مليون جنيه إسترليني من أجل حسم الصفقة.

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