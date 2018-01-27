نجم الزمالك يستقر رسمياً على الرحيل إلى الإنتاج الحربي

ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم السبت الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر يناير الحالي أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد استقر على الرحيل بشكل رسمي، وذلك إلى صفوف نادي الإنتاج الحربي في الميركاتو الشتوي الحالي.
حيث أشارت التقارير إلى أن اللاعب خالد قمر مهاجم فريق الزمالك سوف يقوم اليوم السبت بالتوقيع على عقد انضمامه بشكل رسمي إلى صفوف نادي الإنتاج الحربي، وذلك خلال فترة الإنتقالات الشتوية على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور فقط لا غير أي حتى نهاية الموسم الحالي.
كما أضافت التقارير أيضاً أن اللاعب خالد قمر قد وصلته العديد من العروض من أندية الدوري المصري الممتاز في الآونة الأخيرة، ومن أبرز هذه العروض كان عرض كلاً من أندية الإسماعيلي والاتحاد السكندري وبتروجيت، إلا أن اللاعب قرر في نهاية المطاف اختيار فريق الإنتاج الحربي.
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